La definizione e la soluzione di: Aromi naturali come zafferano e cannella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SPEZIE

Significato/Curiosità : Aromi naturali come zafferano e cannella

Martini (marchio) (sezione Aperitivi, Vermouth e Amari) e note erbose, dolci e amare, finemente bilanciate. Il cardamomo e la cannella sono esaltati da fragranze più morbide, come la rosa e lo zafferano. È ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con aromi; naturali; come; zafferano; cannella; Può essere per capelli o per aromi ; Possono essere naturali , umane, del computer..; Ve ne sono di naturali ; Esperti in rimedi naturali ; Consumato da agenti naturali ; come una persona alle prime armi; come un vetro lavorato per non essere trasparente; come un bagno... già preso; Le Furie greche come Aletto e Megera; Il liquore allo zafferano ... da premio letterario; Si prepara con lo zafferano ; Il sativus anche detto zafferano ; Il piatto spagnolo a base di riso e zafferano ; Uccello rosa cannella ; Albero della cannella ; Cerca nelle Definizioni