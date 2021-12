La definizione e la soluzione di: L Arabia governata da monarchia assoluta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SAUDITA

Significato/Curiosità : L Arabia governata da monarchia assoluta

Assolutismo monarchico (reindirizzamento da monarchia assoluta) derivi direttamente da Dio, formando una "monarchia teocratica". Proprio per questo motivo la monarchia assoluta si contrappone a quella costituzionale, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

