Soluzione 8 lettere : IPPOFILO

Significato/Curiosità : Appassionato di corse di cavalli

Ippica (reindirizzamento da corse di cavalli) L'allevamento di questi cavalli atleti richiede grande dedizione e passione. I cavalli vengono destinati alla preparazione per le corse all'età di 18 mesi e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con appassionato; corse; cavalli; appassionato della settima arte; Chi ne è appassionato , frequenta i musei; appassionato per un'arte; Un appassionato di auto come Giulia e Giulietta; Il massacrante selciato di corse ciclistiche; Ormai trascorse ; Aggettivo di note che precorse ro la moderna stenografia; Effettuano corse in città; Cibo per cavalli ; I... cavalli dei Lapponi; cavalli rossicci; I suoi cavalli sono di filo spinato; Cerca nelle Definizioni