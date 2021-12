La definizione e la soluzione di: Ammirevole continuità tra dire e fare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COERENZA

Significato/Curiosità : Ammirevole continuita tra dire e fare

Urbanistica a Roma tra il 1870 e il 2000 politico-propagandistiche volto a interrompere la continuità in tutto ciò che “crebbe attorno ai secoli della decadenza” e isolare i monumenti dell’antichità romana ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con ammirevole; continuità; dire; fare; ammirevole , encomiabile; ammirevole qualità personale; Talvolta si dice manchi quella di continuità ; Lo è Forme uniche della continuità nello spazio; Assicura la continuità della stirpe; Come dire moltitudini; Era dire tta da Muti: __ Filarmonica della Scala; Come dire celate; Ospite di un banchetto modo di dire : __ di pietra; Lo sono le persone che non amano fare voli pindarici; Rifare senza fare ; fare per scherzo; fare opposizione; Cerca nelle Definizioni