La definizione e la soluzione di: Un altro titolo per indicare il Papa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PONTEFICE

Significato/Curiosità : Un altro titolo per indicare il Papa

Papa Benedetto XVI 28 dello stesso mese: da quel momento il suo titolo è diventato sommo pontefice emerito o Papa emerito, mentre il suo trattamento è rimasto quello di Sua ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con altro; titolo; indicare; papa; altro modo di chiamare l ambrosia: __ degli dei; Tutt altro che complessi; altro nome dei blucerchiati del calcio; Tutt altro che eccezionali o atipici; Il titolo di Ludovico il Moro; Alto titolo inglese; Somma di danaro che lo Stato trattiene a titolo d imposta quando corrisponde un reddito; Un titolo fuori dagli schemi; Può indicare il motivo..; Si usa per indicare che c è... il timoniere; Un termine sarcastico per indicare il Belpaese; Termine inelegante per indicare gli organi interni; Il cognome dell Eugenio che fu papa Pio XII; Lo può scagliare soltanto il papa ; È della domenica in un film con Rocco papa leo; Li fotografa il papa razzo; Cerca nelle Definizioni