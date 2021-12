La definizione e la soluzione di: Allontanamento forzato dalla propria patria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ESILIO

Significato/Curiosità : Allontanamento forzato dalla propria patria

Esilio forzata, o per decisione propria, se volontaria. Si usa comunemente distinguere tra "esilio interno" (o "confino"), ovvero il reinsediamento forzato all'interno ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con allontanamento; forzato; dalla; propria; patria; Sconta la pena dell'allontanamento dalla patria; allontanamento o freddezza; allontanamento dalla patria; allontanamento all'estero dei dissidenti politici; Consenso forzato ; L'espatrio forzato ; Espatrio forzato ; E' un ricovero forzato sigla; Possono essere dalla punta arrotondata; Quello del rigore è a 11 metri dalla porta; Un tremolio dal freddo o dalla paura; Ce l ha dalla parte del manico chi è in vantaggio; Ha diritto ad un bene espropria to; La propria quota messa a disposizione per una iniziativa; Rischiarare con la propria luce; Un gesto poco appropria to; La patria del Mahatma Gandhi; La patria ... di Pulcinella; La patria dei caipirinha e della batida; Espatria re per lavoro;