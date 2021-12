La definizione e la soluzione di: Alimento simile a un cereale apprezzato dai vegani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : QUINOA

Significato/Curiosità : Alimento simile a un cereale apprezzato dai vegani

Tofu giapponese ?? tofu?), talvolta definito come caglio di semi (di soia), è un Alimento diffuso in quasi tutto l'Estremo Oriente (Cina, Giappone, Corea, Vietnam ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

