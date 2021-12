La definizione e la soluzione di: Se è agricolo non è edificabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TERRENO

Significato/Curiosità : Se e agricolo non e edificabile

Tributo per i servizi indivisibili (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) Vengono esclusi tutti gli immobili che non siano fabbricati o aree edificabili, ad esempio i terreni agricoli. Dal 1º gennaio 2016 sono escluse dal pagamento ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con agricolo; edificabile; Grosso rastrello agricolo ; Attrezzo agricolo che prepara il campo alla semina; Il comune veicolo agricolo con le grandi ruote; Nome generico del fertilizzante agricolo ; Può essere edificabile o agricolo;