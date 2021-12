La definizione e la soluzione di: L Adda e il Tanaro lo sono del Po. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AFFLUENTI

Significato/Curiosità : L Adda e il Tanaro lo sono del Po

Adda Tevere e il sesto per ampiezza di bacino dopo il Po, il Tevere, l'Adige, il Tanaro e l'Arno. È il più lungo affluente del Po e della penisola e attraversa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Il fiume di Asti: Panaro - tanaro - Tevere; Nave su cui possono atterrare velivoli; Quelli toscani sono con patè di fegatelli; Quelle mezze... non ci sono più; Fragole, more, mirtilli lo sono di bosco; Così sono dette le mani dello spendaccione;