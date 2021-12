La definizione e la soluzione di: Vengono ben fissati sotto le scarpe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : PATTINI A ROTELLE

Significato/Curiosità : Vengono ben fissati sotto le scarpe

Racchette da neve (categoria Corsa con le racchette da neve) arrivo in località Plazze. Si indossano direttamente e con facilità sulle scarpe e permettono di muoversi sul manto nevoso senza sprofondare eccessivamente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 dicembre 2021

Altre definizioni con vengono; fissati; sotto; scarpe; vengono imposti alla nascita; Una verifica alla quale vengono sottoposte le banche; vengono dopo i nomi; Quelli per la noia... vengono spontanei; Idea da fissati ; Capricci da fissati ; fissati al muro; I gioielli fissati all’abito; Si mette sotto l ascella; La terra sotto i piedi; In sotto e sopra; Un rinforzo sotto la scarpa; Ne formano uno due scarpe ; Tessuto per scarpe leggere; Testa di comune colore di scarpe ; Prodotti per scarpe e pavimenti; Cerca nelle Definizioni