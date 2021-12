La definizione e la soluzione di: Si usa per indicare che c è... il timoniere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CON

Significato/Curiosità : Si usa per indicare che c e... il timoniere

Cibernetica (sezione La cibernetica fuori dagli USA) nave. La radice kyber sta per "timone" e trova un parallelo nel latino guber, che ritroviamo nel gubernator, timoniere. Kyber e guber fanno evidente riferimento ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 dicembre 2021

Altre definizioni con indicare; timoniere; Un termine sarcastico per indicare il Belpaese; Termine inelegante per indicare gli organi interni; Può indicare una secca; Eufemismo per indicare il decesso di una persona; Ci va la nave che è senza timoniere ; II timoniere nel canottaggio; Seguaci del cosiddetto Grande timoniere ; Il Grande timoniere ; Cerca nelle Definizioni