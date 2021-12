La definizione e la soluzione di: I supporti dei cannoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AFFUSTI

Significato/Curiosità : I supporti dei cannoni

Cannone (obici, mortai e bombarde) che i cannoni. Vennero usati anche piccoli cannoni per la lotta diretta tra trincee (cannoni da trincea). Il Regio Esercito ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 dicembre 2021

