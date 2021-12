La definizione e la soluzione di: Sugo per spaghetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RAGÙ

Significato/Curiosità : Sugo per spaghetti

spaghetti alla puttanesca

Altre definizioni con sugo; spaghetti; Tipico sugo emiliano: ragù alla __; sugo di carne e pomodoro; sugo di carne; Una salsiera per un sugo a base di carne; Stereotipo italiano: spaghetti , pizza e __; Si prendono dal piatto di spaghetti ; spaghetti asiatici in brodo; Sono veraci in un sugo degli spaghetti ; Cerca nelle Definizioni