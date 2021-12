La definizione e la soluzione di: Sono gli organi di movimento dei pesci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PINNE

Significato/Curiosità : Sono gli organi di movimento dei pesci

Pesce (reindirizzamento da Apparato respiratorio dei pesci) i denti delle file posteriori hanno il compito di sostituirli. Gli organi di locomozione dei pesci Sono le pinne, delle strutture formate da raggi ossei ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 dicembre 2021

