Soluzione 18 lettere : LETTERATURA TEDESCA

Significato/Curiosità : Ne sono famosi esponenti Hermann Hesse e Thomas Mann

Letteratura tedesca (sezione Umanesimo e Riforma (1400-1600 circa)) Mann (1906-1949), Thomas Mann, Robert Musil (1880-1942), Erich Maria Remarque, Anna Seghers (1900-1983), HerMann Hesse (1877-1962) e altri. La letteratura ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 dicembre 2021

