La definizione e la soluzione di: Si ripetono in tondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OO

Significato/Curiosità : Si ripetono in tondo

Fasi lunari volta dal suo diverso orientamento rispetto al Sole. Le fasi lunari si ripetono in un intervallo di tempo detto "mese sinodico", pari a circa 29 giorni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 dicembre 2021

Altre definizioni con ripetono; tondo; Si ripetono nell ammicco; Si ripetono nei sistemi; Si ripetono in poesia; Si...ripetono nelle schede; Nome latino dello scudo rotondo dell oplita greco; Cantano i bambini: __ tondo , casca il mondo; Il Comune sardo con Porto Rotondo ; Volgere vorticosamente in tondo ; Cerca nelle Definizioni