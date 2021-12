La definizione e la soluzione di: È il primo a segnalare la presenza d un ostacolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RADARISTA

Significato/Curiosità : e il primo a segnalare la presenza d un ostacolo

Dungeons & Dragons (reindirizzamento da D&D) & Dragons (abbreviato come D&D o DnD) è un gioco di ruolo fantasy creato da Gary Gygax e Dave Arneson, pubblicato per la prima volta nel gennaio 1974

Altre definizioni con primo; segnalare; presenza; ostacolo; L autore del primo omicidio; Quello forte di solito arriva dopo il primo ; Li opprimo no i dittatori; __ Armstrong: il primo uomo sulla Luna; segnalare con il secondo dito; Un carico che in auto è necessario segnalare ; Sono i primi a segnalare gli ostacoli più lontani; Rivela la presenza del fuoco; Segnala la presenza ... del pescecane; La presenza nella realtà; A volte si fa... di presenza ; ostacolo per rallentare le auto in pista; Come qualcosa che è d ostacolo ; ostacolo da concorsi ippici; ostacolo , ingombro; Cerca nelle Definizioni