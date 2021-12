La definizione e la soluzione di: Fa parte delle sporadi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LERO

Significato/Curiosità : Fa parte delle sporadi

Polinesia piccole isole tra cui: Isole Hawaii ( Stati Uniti) Isole della Fenice e sporadi equatoriali ( Kiribati) Isole dell'Unione ( Tokelau) Isole Tonga ( Tonga) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 dicembre 2021

Altre definizioni con parte; delle; sporadi; La parte della capitale ungherese situata alla sinistra del Danubio; Comprende... gran parte del mondo; Ne fanno parte preti e frati; Prevede bomboniere e parte cipazioni; L eroe delle Termopili; Il conto delle spese da farsi; Fodero delle armi da taglio; Una delle due Pivetti; Un isola delle sporadi ; sporadi co, non frequente; Non è raro né sporadi co; Tutt’altro che sporadi co; Cerca nelle Definizioni