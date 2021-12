La definizione e la soluzione di: Mirare o inarcare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TENDERE

Significato/Curiosità : Mirare o inarcare

Stacco da terra Alcuni errori comuni mentre si esegue lo stacco da terra sono: inarcare la schiena: inarcare la schiena sposta il carico nella zona lombare. Spalle protratte: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 dicembre 2021

