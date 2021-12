La definizione e la soluzione di: Lavorano preziosi metalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ORAFI

Significato/Curiosità : Lavorano preziosi metalli

Geologo geologi Lavorano nei settori del minerario e dell'energia alla ricerca di risorse naturali come minerali industriali, petrolio, gas naturale e metalli preziosi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 dicembre 2021

Altre definizioni con lavorano; preziosi; metalli; lavorano in città e vivono fuori; lavorano nei campi; lavorano il legno; lavorano nelle autorimesse; Vende oggetti preziosi ; Come l arte del creatore di preziosi ; Il preziosi attore iniz; La preziosi , nota azienda di Cogliate; La cedevolezza di certi metalli ; Sottile lastra metalli ca; Detto, in origine, del barometro metalli co a tubo ripiegato; Grande cassone metalli co di dimensioni standard;