La definizione e la soluzione di: Infervorata, come una discussione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ANIMATA

Giulio Cesare (Shakespeare) effettivamente Cesare, in quanto causa di tutta l'azione e centro di ogni discussione, mentre altri ritengono che sia in realtà Bruto e che il dramma sia fondato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 dicembre 2021

Altre definizioni con infervorata; come; discussione; Animali come mufloni e pecore; Non si sa come riuscirà; come dire ovvero; Gli animali come le meduse; Un aspra discussione ; Si dànno quale argomento di discussione ; Come una certezza... messa in discussione ; discussione pubblica e spesso collettiva; Cerca nelle Definizioni