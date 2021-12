La definizione e la soluzione di: Guastati per la cattiva conservazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : DETERIORATI

Altre definizioni con guastati; cattiva; conservazione; guastati dal vizio; Lo si fa buono a cattiva sorte; cattiva considerazione; cattiva fama | Venerdì 26 novembre 2021; Buona o cattiva nomea; Locale di conservazione cibi attiguo alla cucina; Sostanze utili alla conservazione dei vini; Aldeide per la conservazione di materiale organico; Tipica modalità di conservazione dei carciofini;