Soluzione 7 lettere : CAMICIE

Significato/Curiosità : Erano rosse quelle dei Mille

Spedizione dei Mille La Spedizione dei Mille fu uno degli episodi cruciali del Risorgimento. Avvenne nel 1860 quando un migliaio di volontari, al comando di Giuseppe Garibaldi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 dicembre 2021

