La definizione e la soluzione di: Ha diritto ad un bene espropriato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ASSEGNATARIO

Significato/Curiosità : Ha diritto ad un bene espropriato

Diritti inviolabili cittadino, ha diritto a essere protetto. I diritti inviolabili e inderogabili sono garantiti anche dai trattati europei (e dalla Carta europea dei diritti dell'uomo) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 dicembre 2021

Altre definizioni con diritto; bene; espropriato; Procurare, arrecare, nel linguaggio del diritto ; Eccezioni... in diritto ; In diritto , una grave offesa; Il diritto reale, desueto, di cui gode il titolare; Stanno bene a fondi; La fretta lo è del bene ; Sto bene per John; Chi l ha d oro, canta bene ; La persona a cui spetta un bene espropriato ; Una persona alla quale spetta un bene espropriato ; Cerca nelle Definizioni