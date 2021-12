La definizione e la soluzione di: Il conto delle spese da farsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PREVENTIVO

Significato/Curiosità : Il conto delle spese da farsi

Trattamento di fine rapporto (sezione Proroga del meccanismo di copertura di spese con la finanziaria 2010) 70% e solo per spese urgenti rigorosamente documentate quali: spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti da strutture pubbliche; ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 dicembre 2021

Altre definizioni con conto; delle; spese; farsi; Un fresco conto rno; Una colonna dell estratto conto ; Racconto fantastico; È considerato l inventore del racconto poliziesco; Fodero delle armi da taglio; Una delle due Pivetti; Presiede all organizzazione delle Olimpiadi; Un dio delle selve; Una ininterrotta serie di spese ; Parità tra spese ed entrate; Le spese che riguardano tutto il palazzo; Si dice di spese da nulla; farsi vedere; La si cerca per rifarsi ; Un sinonimo dei cavalloni... in cui tuffarsi ; Possono farsi di piante, batteri o cellule; Cerca nelle Definizioni