La definizione e la soluzione di: Città della Toscana che ospita una grossa comunità cinese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PRATO

Significato/Curiosità : Citta della Toscana che ospita una grossa comunita cinese

Prato (Italia) (categoria Controllare - Toscana) dell'omonima provincia in Toscana. È la seconda città della Toscana per popolazione dopo Firenze. Fino al 1992, anno della costituzione dell'omonima provincia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 dicembre 2021

Altre definizioni con città; della; toscana; ospita; grossa; comunità; cinese; Lavorano in città e vivono fuori; Cartoncino che prende il nome da una città ; città dell Attica famosa per i misteri; Una città che si estende a vista d occhio; Brani della lirica; Un attributo della prima età; Sezioni longitudinali della chiesa; Il dittongo della sciarada; La bruschetta alla toscana ; Nota località turistica a sud della toscana ; Zona toscana di produzione di un prestigioso marmo; Un componimento lirico come il Bacco in toscana di Redi, il poeta aretino del 600; L ospita le personaggio di Molière; Comodo e ospita le; ospita no i ragazzi nelle località climatiche; Quello botanico ospita molte piante; Persona grossa e robusta; grossa arteria; grossa antilope; Relativa ad un grossa arteria; Una comunità di Pellirosse; Come le comunità su internet; Edificio di incontro per la comunità cattolica; comunità di universitari guidati da spensieratezza; Celebre dinastia cinese ; Tsing_, nota birra cinese ; Azienda cinese di telefoni fondata nel 2010; La dottrina di un noto rivoluzionario cinese ; Cerca nelle Definizioni