La definizione e la soluzione di: L anagrafe dei veicoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PRA

Significato/Curiosità : L anagrafe dei veicoli

Patente di guida per mezzi della Croce Rossa Italiana (sezione anagrafe Nazionale dei Conducenti C.R.I.) idonei alla conduzione dei veicoli C.R.I., è rilasciata una patente di servizio, valida esclusivamente per la guida di veicoli nella disponibilità dell'Associazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 dicembre 2021

Altre definizioni con anagrafe; veicoli; Il primo nome di Meg Ryan all anagrafe ; Il Dix che all'anagrafe David Ottolenghi; L’anagrafe delle automobili; L’anagrafe delle auto; veicoli militari e da fuoristrada a trazione mista; Scheletri di veicoli ; Uno standard per veicoli a basso impatto ambientale; veicoli con la cabina; Cerca nelle Definizioni