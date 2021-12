La definizione e la soluzione di: Un aiuto per Teseo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FILO

Significato/Curiosità : Un aiuto per Teseo

Teseo sul Minotauro Ovidio. Nell'antica leggenda viene narrata la storia di Teseo, l'eroe greco che con l'aiuto di Arianna riuscì a penetrare nel labirinto di Cnosso e a ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 dicembre 2021

Altre definizioni con aiuto; teseo; Richiesta di aiuto ; L aiuto che danno... alcuni insegnanti; aiuto materiale e caritatevole dato ai poveri; Lo fornisce un amico a cui si chiede aiuto ; Diede il filo a teseo ; Aiutò teseo a uscire dal Labirinto; Salvò teseo dal Labirinto; Il suo famoso filo aiutò teseo ;