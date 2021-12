La definizione e la soluzione di: Accompagna il commissario Maigret in tutte le sue inchieste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PIPA

Significato/Curiosità : Accompagna il commissario Maigret in tutte le sue inchieste

Giallo (genere) (sezione Il giallo nelle sue diverse accezioni) della storia del poliziesco, a Georges Simenon (1903-1989), il creatore del commissario Maigret, da Raymond Chandler (1888-1959), a Rex Stout (1886-1975) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 dicembre 2021

Altre definizioni con accompagna; commissario; maigret; tutte; inchieste; Un vino che accompagna il cotechino; Quello “a cappella” non prevede accompagna mento musicale; accompagna no i “se”; accompagna , in divisa, per sicurezza; Il braccio destro del commissario Montalbano; Il cane commissario in TV; Iniziali del commissario Montalbano; Il commissario d’una seguita serie TV; Le ultime lettere di maigret ; Accomuna Sherlock Holmes e maigret ; Il nome di maigret ; Creò il commissario maigret ; Si rifà tutte le mattine; Relative alla dottrina che afferma l origine unica di tutte le religioni; Apre tutte le porte; Messi in tutte le direzioni; Cerca nelle Definizioni