La definizione e la soluzione di: Un vino che accompagna il cotechino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LAMBRUSCO

Significato/Curiosità : Un vino che accompagna il cotechino

Lambrusco Mantovano casalasco-viadanese). salumi e formaggi in genere cotechino piatti tipici mantovani: in particolare l'amabile accompagna i tortelli di zucca Risotto alla pilota ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

