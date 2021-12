La definizione e la soluzione di: Un verso che fa alzare gli occhi al cielo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CRA

Significato/Curiosità : Un verso che fa alzare gli occhi al cielo

Le nuvole (album) brano consiste nella lunga lamentela di un ammalato immaginario contro il suo medico, colpevole di volerlo far alzare dal letto. A spaventare il povero ipocondriaco ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

