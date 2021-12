La definizione e la soluzione di: Vengono imposti alla nascita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NOMI

Significato/Curiosità : Vengono imposti alla nascita

Altre definizioni con vengono; imposti; alla; nascita; Una verifica alla quale vengono sottoposte le banche; vengono dopo i nomi; Quelli per la noia... vengono spontanei; Provvedimento con il quale vengono eliminate le cause di invalidità di un atto giuridico; imposti d'autorità; imposti per castigo; imposti con la forza; Menomato alla vista; Causa alla gamenti; La parte della capitale ungherese situata alla sinistra del Danubio; Lega Nazionale Palla canestro; E lieto a ogni nascita ; Lo era per nascita la Regina Mary Stuart; Dura dalla nascita alla morte; Atto... di nascita ; Cerca nelle Definizioni