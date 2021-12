La definizione e la soluzione di: Veicoli militari e da fuoristrada a trazione mista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : SEMICINGOLATI

Significato/Curiosità : Veicoli militari e da fuoristrada a trazione mista

Autocarro (categoria P3365 letta da Wikidata) camion) è un veicolo in grado di trasportare merci autonomamente; si tratta di un mezzo di trasporto singolo e differisce dagli altri Veicoli adibiti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

