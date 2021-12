La definizione e la soluzione di: È uno dei Quattro motori dell Europa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LOMBARDIA

Quattro motori dell'Europa I Quattro motori dell'Europa (in tedesco Vier Motoren für Europa, in francese Quatre moteurs pour l'Europe, in spagnolo Cuatro Motores para Europa, in ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Una carrozzeria berlina quattro porte, tre volumi; Ciascuno dei quattro simboli delle carte da gioco; Quella dei quattro Fiumi è a Roma in piazza Navona; Uguali in quattro ; Provocano scintille nei motori ; Raffredda i motori e riscalda le case; Si occupa dei disturbi motori degli occhi; Con i cilindri nei motori a combustione interna; È stato presidente dell a Commissione Europea; L Einaudi dell editoria; I confini dell Iraq; Il nome dell Herzigova; Si trova all estremità sud occidentale dell europa ; Arrivano in europa da Africa e Asia; Oggi è europa League; Relativi al più alto vulcano attivo d'europa ;