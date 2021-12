La definizione e la soluzione di: Una traduzione di no. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NIET

Significato/Curiosità : Una traduzione di no

traduzione vedi traduzione (disambigua). La traduzione è un'attività che comprende l'interpretazione del significato di un testo ("sorgente", "di origine", "di partenza" ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

