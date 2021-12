La definizione e la soluzione di: Una lingua derivante dal latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ITALIANO

Significato/Curiosità : Una lingua derivante dal latino

lingua portoghese è una lingua romanza, appartenente al gruppo delle lingue gallo-iberiche; con 232,4 milioni di locutori madrelingua (L1) al 2021, è la nona lingua madre ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con lingua; derivante; latino; Consentono di seguire i film stranieri in lingua originale; La lingua di Zamenhof; Àbramo in lingua araba; lingua antica; E' propria di chi gode di prestigio derivante da stima e affetto; Energia derivante dallo spostamento dell'acqua; Materiale derivante dall'argilla cotta; Influenza derivante da un virus degli uccelli; Il liceo con il latino e il greco; Prima delle cose in latino ; Il quinto caso latino ; Nome latino dello scudo rotondo dell oplita greco; Cerca nelle Definizioni