La definizione e la soluzione di: Una fodera per il letto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : COPRIPIUMONE

Materasso (categoria letto) stai cercando il manufatto civile, vedi materasso Reno. Il materasso è un grande cuscino, normalmente posto su una rete ancorata a un letto, su cui dormire

Altre definizioni con fodera; letto; fodera le giacche; Si snuda sfodera ndola; Si usa per fodera re divani; Li sfodera chi si difende; Un celebre balletto di Ciaikovskij; È eletto segretamente; L empiono gli eletto ri; Il fazzoletto da pirata in testa; Cerca nelle Definizioni