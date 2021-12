La definizione e la soluzione di: Una città che si estende a vista d occhio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : METROPOLI

Significato/Curiosità : Una citta che si estende a vista d occhio

Grande muraglia cinese Daily ha riferito che la Grande Muraglia può essere vista dallo spazio, a occhio nudo, in condizioni di visualizzazione favorevoli, se si sa esattamente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con città; estende; vista; occhio; città del Molise nota per i merletti; La città con più Armeni; Antica città della Sicilia nota per un tempio; La città con La Défelise; Si estende tra l Ecuador e il Cile; Spianata che si estende a perdita d’occhio; Si estende tra l'Ecuador e il Cile; estende re annacquare; Vi... seguono nella rivista ; Felini invidiabili per la vista ; Del tutto imprevista ; Jeremy __, noto economista, attivista e saggista; Una calza fino al ginocchio ; Membrana esterna e trasparente dell occhio ; Fa strizzare... l occhio ; L arcobaleno... nell occhio ; Cerca nelle Definizioni