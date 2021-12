La definizione e la soluzione di: Una carrozzeria berlina quattro porte, tre volumi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SEDAN

Significato/Curiosità : Una carrozzeria berlina quattro porte, tre volumi

berlina configurazioni a due volumi, due volumi e mezzo o tre volumi. Il termine berlina indicava, in origine, un particolare tipo di carrozza. La berlina classica, fin ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

L antischizzi della carrozzeria ; L antischizzi della carrozzeria ; Una macchinetta da corsa che è priva della carrozzeria ; Ripara la carrozzeria dai colpi; Una berlina della Hyundai; berlina tra il fuoristrada e la monovolume ing; berlina della Ford prodotta dal 1993; berlina , gogna; Ciascuno dei quattro simboli delle carte da gioco; Quella dei quattro Fiumi è a Roma in piazza Navona; Uguali in quattro ; Si disputano ogni quattro anni; Il giornalista-scrittore di "Udienza a porte chiuse"; Il porte r di Night and Day; Sovrastano le porte dei negozi; Apre tutte le porte ; Antico metodo matematico usato per calcolare aree e volumi ; Ha volumi nose corna; Acconciare i capelli per renderli più volumi nosi; L'insieme totale dei volumi di un'imbarcazione;