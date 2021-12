La definizione e la soluzione di: Si traversa da Calais a Dover. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MANICA

Significato/Curiosità : Si traversa da Calais a Dover

Sbarco in Normandia Armate B, né OB West, ai quali i radar del Pas de Calais segnalavano movimenti di navi nella zona di Dover (il culmine dell'operazione Fortitude), erano convinti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con traversa; calais; dover; Attraversa l Umbria; Attraversa il Tirolo; Un sistema di corde per l attraversa mento di gole; Il piccolo fiume che attraversa Riccione; Il porto di fronte a calais ; In fondo a calais ; Di fronte a calais , sulla Manica; Sono di calais in una scultura di Auguste Rodin; Bilanciano i dover i; Ha il dover e di imparare; Il porto francese di fronte a dover ; Il dover e di chi... rompe; Cerca nelle Definizioni