La definizione e la soluzione di: Trasformano pali in pedali.

Soluzione 2 lettere : ED

Significato/Curiosità : Trasformano pali in pedali

Settimana Santa di Barcellona Pozzo di Gotto (sezione Contesto spagnolo nel comprensorio e in Sicilia) in italiano di palo, plurale pali, vedi anche barra, asse, stanga, putrella. In un carro o lettiga o baldacchino l'etimo indica per l'appunto i pali o ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con trasformano; pali; pedali; trasformano gli uomini in mariti; trasformano la calce in calcare; trasformano il fare in favore; trasformano l’arena in darsena; La città del più famoso pali o; Uno dei suoi centri principali è Cannes; I pali scolpiti dei pellirosse; Una delle contrade del pali o di Siena; Negli ospedali c è quella operatoria; In quella ospedali era... non si sorpassa; Dirigente ospedali ero; Veicolo a pedali a tre ruote; Cerca nelle Definizioni