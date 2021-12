La definizione e la soluzione di: Torcia in legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FIACCOLA

Significato/Curiosità : Torcia in legno

Torchio calcografico si sono utilizzati torchi calcografici con gigantesche strutture di legno, mentre attualmente si possono utilizzare anche torchi considerevolmente più ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con torcia; legno; La torcia che si passano i tedofori; torcia elettrica; Alimenta la torcia elettrica; Nel fuoco e nella torcia ; Il suo legno è utilizzato per la costruzione di molti strumenti musicali; Un legno per matite; 59, Un legno nero e molto pregiato; Lavorano il legno ; Cerca nelle Definizioni