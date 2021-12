La definizione e la soluzione di: Tipo di salto in alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VENTRALE

Significato/Curiosità : Tipo di salto in alto

Stile Fosbury (reindirizzamento da salto Fosbury) è una tecnica utilizzata nel salto in alto, che si differenzia dalle precedenti per il fatto che l'atleta esegue il salto con la schiena rivolta verso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

