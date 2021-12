La definizione e la soluzione di: Tiene in ansia l esaminato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ESITO

Significato/Curiosità : Tiene in ansia l esaminato

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con tiene; ansia; esaminato; Se non si trattiene per il filo, sale in cielo; Somma di danaro che lo Stato trattiene a titolo d imposta quando corrisponde un reddito; La tessera che tiene vicini i clienti; Lo tiene vicino chi fuma; Prende chi sta in ansia ; Aver l'animo in ansia ; Messo in ansia ; Quello d'animo dà ansia ; esaminato con attenzione; esaminato ... come un paziente dal medico!; Ammorbidire un esaminato re; Cerca nelle Definizioni