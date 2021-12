La definizione e la soluzione di: Tessuto per scarpe leggere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TELA

Significato/Curiosità : Tessuto per scarpe leggere

Scarpa con tacco pratico di indossare scarpe del genere, non avendo bisogno di lavorare. Luigi XVI veniva spesso ritratto con un paio di scarpe con il tacco di colore ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con tessuto; scarpe; leggere; Il tessuto per i kilt; Era un tessuto di fibra poliestere; Una grande superficie di tessuto plastificato; Striscia di tessuto a strappo; Testa di comune colore di scarpe ; Prodotti per scarpe e pavimenti; Stringhe per le scarpe ; Anagramma di ascolta contiene un paio di scarpe ; Asserisce di poter leggere il futuro; L'arte di leggere la mano; leggere carrozze; leggere superficialmente una rivista; Cerca nelle Definizioni