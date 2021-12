La definizione e la soluzione di: Termine desueto con il quale veniva chiamato il mascara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RIMMEL

Significato/Curiosità : Termine desueto con il quale veniva chiamato il mascara

Cipria (categoria Voci con codice LCCN) utilizzati. Il suo consumo crebbe significativamente quando la moda impose l'uso della cipria per parrucche maschili e femminili e, divenute desuete queste ...

