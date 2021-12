La definizione e la soluzione di: Tavola di legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ASSE

Significato/Curiosità : Tavola di legno

legno massello di utilizzare il legno massello è relativamente esteso, si preferisce non usare un massello ottenuto dal segare un'unica Tavola, bensì un insieme di listelle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con tavola; legno; Si maneggiano a tavola ; La tavola nera delle scuole; Sono ordinati nella tavola periodica; Il tavola zzi del jazz; Torcia in legno ; Il suo legno è utilizzato per la costruzione di molti strumenti musicali; Un legno per matite; 59, Un legno nero e molto pregiato; Cerca nelle Definizioni