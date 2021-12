La definizione e la soluzione di: Il suo legno è utilizzato per la costruzione di molti strumenti musicali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ACERO

Significato/Curiosità : Il suo legno e utilizzato per la costruzione di molti strumenti musicali

Violino (categoria strumenti della musica galante e classica) strumento, all'uso che se ne fa, al repertorio che si intende eseguire e alle preferenze individuali dello strumentista. Il legno utilizzato per la bacchetta ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con legno; utilizzato; costruzione; molti; strumenti; musicali; Un legno per matite; 59, Un legno nero e molto pregiato; Lavorano il legno ; Vi si lavora molto legno ; Materiale utilizzato per vasi, piatti, tazze; Il gas utilizzato nelle lettere luminose; Banksy è il suo più celebre utilizzato re; Legno molto resistente utilizzato per vari oggetti; Caratteristica costruzione alpina; L imperatore che iniziò la costruzione del Colosseo; La costruzione degli Inuit; costruzione difensiva; Forma di molti plicazione vegetativa; molti altri potrebbero essere abitati; molti le passano al mare; Lo acquistano molti turisti in Messico; Un gruppo di strumenti dell orchestra; Sanno come riparare strumenti di precisione; strumenti simili ai clarinetti; La famiglia degli strumenti musicali ad aria; Un disco che comprende numerosi brani musicali ; La famiglia degli strumenti musicali ad aria; Lettura delle note musicali sullo spartito; Un canale televisivo che trasmette video musicali ; Cerca nelle Definizioni