La definizione e la soluzione di: Un suffisso per composti chimici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : URO

Significato/Curiosità : Un suffisso per composti chimici

Nomenclatura chimica classi di composti binari (formati cioè da due elementi chimici): i composti ionici e i composti molecolari. I composti ionici sono costituiti da un catione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

