La definizione e la soluzione di: È stato insignito di un onorificenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 18 lettere : CAVALIERE DEL LAVORO

Significato/Curiosità : e stato insignito di un onorificenza

